Palermo, immobile confiscato assegnato a famiglia di senzacasa

A Palermo un altro immobile confiscato è stato consegnato ad una famiglia. Si trova nei pressi di via Archirafi. Ne beneficia un nucleo familiare composto da cinque persone. "In questi mesi sono state intensificate e riorganizzate le attività delle politiche abitative creando una unità organizzativa speciale, denominata Abitare sociale, che ha come principale obiettivo quello di effettuare una fotografia del bisogno e dei titoli di chi è in graduatoria", afferma l'assessore all'Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli. "Viene effettuata una mappatura delle risorse immobiliari presenti sul territorio - continua l'assessore - il lavoro si svolge in sinergia con gli uffici comunali del Patrimonio, l'Agenzia dei Beni Confiscati e lo Iacp. Particolare attenzione è data al contrasto delle occupazioni abusive e alla compravendita illegale di immobili da parte di familiari di ex assegnatari che, perdendo il diritto a mantenere l'abitazione, ne favoriscono, dietro il pagamento illecito di denaro, l'occupazione abusiva". L'abitazione consegnata oggi era nella disponibilità del figlio dell'ex assegnataria che, non avendone più diritto per decadenza dei requisiti, ha ridato le chiavi al Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA