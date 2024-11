Palmigiano riconfermato console della Lituania per la Sicilia

Alessandro Palmigiano è stato riconfermato console della Lituania per la Regione Siciliana.

Per ulteriori 5 anni la bandiera gialla, verde e rossa sventolerà dagli uffici di via Rosolino Pilo 11, a Palermo.

Palmigiano ha ricevuto la lettera dell'ambasciatore in Italia, Dalia Kreivienė, e la copia dell'Exequatur del ministero degli Affari Esteri italiano, che proroga un incarico prestigioso che ricopre ormai dal lontano 2009.

Un lavoro che negli anni ha portato a migliorare i rapporti col paese baltico, al punto da riuscire ad ottenere un volo diretto Palermo/Vilnius e poi altri due, Trapani /Kaunas e Comiso/Kaunas. E ancora l'intitolazione di una piazza a Palermo oltre a svariate iniziative culturali e imprenditoriali. Tra le iniziative messe in campo, ad esempio, va ricordato quando il console nel 2012 è stato artefice del gemellaggio tra il palazzo Granducale di Vilnius ed il palazzo dei Normanni di Palermo e di quello tra il Comune di Palermo ed il Comune di Vilnius.



