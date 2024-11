Migranti: notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 208

Notte di sbarchi a Lampedusa dove sono giunti altri 208 migranti soccorsi su 4 diverse imbarcazioni. All'hotspot, nonostante i continui trasferimenti con il traghetto di linea, ci sono al momento 526 persone e per la mattinata la prefettura di Agrigento ha disposto un nuovo spostamento di 201 migranti con la motonave Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Poco prima di mezzanotte una motovedetta della guardia di finanza ha agganciato una lancia di 10 metri con a bordo 141 persone tra bengalesi, egiziani, eritrei, libici, marocchini, pakistani, siriani e sudanesi. Hanno riferito di essere partiti da Zawia, in Libia, pagando da 5 a 7mila dollari e di essere intenzionati ad andare in Francia, Germania e Olanda. Le motovedette dell'assetto Frontex e delle Fiamme gialle hanno anche bloccato 3 barchini con a bordo, rispettivamente, 24, 26 e 17 migranti tra pakistani, siriani, sudanesi, etiopi e afghani.

I primi due gruppi erano a bordo di gommoni salpati da Ras Agedir, in Libia, il terzo su un natante in vetroresina partito da Tripoli. Gli sbarchi su Lampedusa sono ripresi a pieno ritmo da ieri quando sull'isola, nell'arco di 24 ore, sono giunte 571 persone a bordo di 12 natanti,



