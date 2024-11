Controlli Gdf su sicurezza e fisco, 110mila euro di sanzioni

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno intensificato, in città e provincia, i controlli su sicurezza e regolarità delle vendite e sanzionato amministrativamente numerosi operatori. Nel capoluogo, pattuglie del primo gruppo Catania, hanno ispezionato 44 attività commerciali, riscontrando anomalie nell'89% dei casi. Tra Acireale, Giarre, Paternò e Caltagirone sono stati eseguiti 40 controlli, e 13 attività sono risultati irregolari.

Durante la festa dei defunti sono state controllate le rivendite di fiori e dei venditori ambulanti. Durante le operazioni, sono stati elevati 52 verbali per mancata emissione di scontrini e omessa trasmissione dei corrispettivi giornalieri per un ammontare complessivo di sanzioni massime applicabili oltre 110.000 euro. Sono invece quattro i commercianti ambulanti, sconosciuti al fisco, che operavano abusivamente, a cui i finanzieri hanno attribuito una nuova partita Iva con la quale potranno ora presentare le proprie dichiarazioni obbligatorie.

Sull'Etna, lungo la Mareneve e le vie di collegamento che portano a Piano Provenzana, sono stati controllati oltre 350 veicoli, dieci dei quali sequestrati, compresi cinque pulmini a nove posti utilizzati per il trasporto non autorizzato di turisti. Altri 4 mezzi di trasporto sono stati sottoposti a fermo amministrativo, identificati e sanzionati persone che offrivano escursioni turistiche non permesse verso le quote sommitali del vulcano. A tutti gli autisti dei mezzi adibiti a noleggio con conducente ma privi di autorizzazione, i finanzieri etnei hanno complessivamente comminato sanzioni amministrative per circa 27 mila euro.



