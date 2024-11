Festival del Cinema di Cefalù, vince Catini con Twist

Il Festival del Cinema di Cefalù si chiude con l'assegnazione del Premio Pellicola della Pace e del premio per la Migliore Regia a "Twist", il cortometraggio di Daniele Catini. "Twist" è stato premiato per la sua capacità di raccontare una connessione inaspettata tra due persone apparentemente distanti, offrendo al contempo uno sguardo nuovo e coraggioso sulle relazioni umane. La premiazione si è svolta ieri sera durante la Cena di Gala sul terrazzo del Sea Palace Hotel di Cefalù, un evento che ha riunito registi, attori e produttori da tutto il mondo, protagonisti dell'edizione 2024 del festival. Il riconoscimento è stato consegnato direttamente a Daniele Catini, acclamato per la sensibilità e la maestria con cui ha affrontato tematiche delicate e raramente trattate nel cinema.

La giuria del festival ha scelto di premiare "Twist" per il suo approccio rispettoso e innovativo a temi complessi, come espresso nella motivazione ufficiale. Attraverso la storia di Marianna, un'escort professionista, e Luigi, un giovane disabile, il film esplora il significato di autenticità, connessione umana e superamento delle barriere sociali. Ciò che rende Twist particolarmente significativo è il suo approccio alla disabilità e alla sessualità, tematiche spesso trascurate o trattate in modo superficiale. Il film sfida le norme sociali, ponendo domande importanti sulla comprensione e sull'accettazione, e porta il pubblico a riflettere sull'importanza di guardare oltre le apparenze e le etichette.





