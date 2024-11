Festa delle forze armate a Palermo

Giornata delle forze armate anche a Palermo. Il coordinamento di tutte le attività connesse alla ricorrenza, è stato assegnato dallo Stato maggiore della difesa al generale di divisione Giuseppe Spina, comandante della legione carabinieri "Sicilia". Già dalle prime ore del mattino, in piazza Giuseppe Verdi, sono stati allestiti stand espositivi delle forze armate e delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, del corpo forestale della Regione Siciliana, della polizia municipale di Palermo, dell'Unuci e della associazione nazionale carabinieri.

Per tutta la mattina sono state aperte alla cittadinanza la caserma intitolata a "Carlo Alberto Dalla Chiesa", sede del comando legione carabinieri Sicilia, la caserma "Rosolino Pilo", sede del comando militare esercito Sicilia e la sezione dell'associazione nazionale carabinieri intitolata al corazziere Calcedonio Giordano, medaglia d'oro al valor militare "alla memoria". Alle 9 nel quartiere Zen, la fanfara del 12° reggimento carabinieri Sicilia si è esibita per le scolaresche del quartiere nelle vicinanze della stazione carabinieri San Filippo Neri. Alle 10.30, il comandante della compagnia carabinieri di Palermo piazza Verdi, maggiore Aniello Falco, ha consegnato il "Tricolore" agli studenti dell'Istituto comprensivo statale "Colozza - Bonfiglio" di Palermo. Alla consegna è seguita la solenne cerimonia dell'alzabandiera sulle note dell'Inno Nazionale suonato dalla fanfara dell'arma. Alle 12, in piazza Vittorio Veneto, si è svolta la cerimonia solenne interforze con la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento ai caduti da parte del prefetto di Palermo, Massimo Mariani e del comandante della legione carabinieri Sicilia, generale di divisione Giuseppe Spina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA