Pallanuoto: A1; Ortigia a Bologna tra fatica ed entusiasmo

Da Atene a Bologna, con addosso fatica ed entusiasmo. L'Ortigia è atterrata in Emilia, dopo la vittoria europea in Grecia: domani è in programma il posticipo della quarta giornata del campionato di serie A1, contro la De Akker. Risalire la graduatoria è d'obbligo. I biancoverdi si trovano in fondo, in una posizione insolita, a quota tre punti, frutto di un solo successo e due sconfitte, una delle quali (con la Vis Nova) imprevista. La trasferta di Bologna, così, riveste un'importanza assoluta. La squadra avversaria, rivelazione dello scorso campionato e protagonista del mercato estivo, è però ultima a zero punti. Ci sono tutti gli ingredienti, dunque, per una partita combattuta e aperta.

"Abbiamo cercato di riposare - fa notare il coach Stefano Piccardo - dopo la gara di Euro Cup di giovedì. Per noi è un momento fondamentale della stagione, veniamo da una gara di coppa dispendiosa. Ora dobbiamo dimenticare il Panionios, giocare con intensità e cercare di stare con la testa dentro la partita in ogni momento" "Giocheremo contro una formazione - aggiunge il difensore Giorgio La Rosa - che si trova in una situazione di classifica deficitaria, quasi come la nostra, e che andrà alla disperata caccia di punti. Noi siamo consapevoli che la nostra condizione sta crescendo partita dopo partita e che, se giochiamo come sappiamo, possiamo vincere".



