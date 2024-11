Calcio: Palermo; per i 124 anni del club documentario su Dazn

Un mediometraggio per festeggiare i 124 anni del club rosanero. Da oggi disponibile in esclusiva in modalità gratuita su Dazn, il documentario "Palermo Sunrise", che racconta il nuovo corso della società adesso parte integrante della "galassia" del City football group.

La storia accompagna l'ultimo quinquennio del club di viale del Fante, dalla rinascita dell'estate 2019, in seguito al fallimento, per arrivare all'inaugurazione del Palermo City Football Academy, il nuovo centro sportivo rosanero di Torretta.

A tenere le fila del racconto è il presidente Dario Mirri, con ricordi personali da tifoso e nipote di Renzo Barbera. Non la sola testimonianza, visto che ci sono anche immagini e parole inedite dei grandi ex Amauri, Javier Pastore, Mario Alberto Santana, dell'attuale capitano Matteo Brunori, come anche di Ferran Soriano e Alberto Galassi, rispettivamente ceo e membro del board del City Football Group.

"Palermo Sunrise" è stato co-prodotto da Palermo FC, Go Project e Mosaico Studio.



