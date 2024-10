Lascia b&b senza pagare conto e porta via 400 euro, denuncia

Un 35enne di Giarre è stato denunciato per furto e truffa dalla polizia di Catania perchè si sarebbe allontanato nelle prime ore del mattino senza pagare da un b&b del capoluogo etneo nel quale aveva pernottato e da dove avrebbe inoltre sottratto 400 euro. Gli agenti del Commissariato 'Centrale' sono giunti a lui dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosoraglianza della struttura. Ad incastrarlo sono stati alcuni tatuaggi. Le indagini sono scattate dopo una querela presentata dal titolare della struttura. La somma di denaro sottratta, 400 euro, era in una cassetta di sicurezza custodita in una scrivania.



