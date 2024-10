De Bettin (Dba), Sicilia porta di ingresso flussi energetici

"Grazie alla posizione strategica nel Mediterraneo, la Sicilia rappresenta la porta fisica d'Europa per mezzi e persone, ma anche il varco di ingresso dei flussi energetici".

Lo dice Raffaele De Bettin, amministratore delegato Dba group, azienda attiva nel settore della consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni Ict, a margine dell'iniziativa 'Sicilia porta energetica d'Europa', che si svolge a Palermo al Marina convention center.

Il gruppo punta sulla Sicilia, dove conta di mettere a disposizione del contesto locale la pluriennale l'esperienza in materia ingegneristica e tecnologica, grazie anche al nuovo presidio di Palermo, presso la Palazzina Stella Maris, dove prevede di impiegare entro il prossimo anno sedici risorse (otto sono già operative).

L'obiettivo è quello di approfondire le esigenze del territorio e le opportunità di investimento nelle infrastrutture della Sicilia, regione che si candida naturalmente ad essere il baricentro dei flussi energetici e logistici del bacino del Mediterraneo.

"Il cambiamento di paradigma della produzione energetica sta nella sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili - ha continuato De Bettin - La chiamiamo transizione energetica ed è uno dei motivi dell'impiego dei grandi finanziamenti che dall'Europa arrivano all'Italia e che i governi nazionali e regionali, come l'esecutivo della Sicilia, stanno mettendo in atto. Infatti, queste importanti risorse vedono nella Sicilia una degli hub principali sia per la produzione di fonti rinnovabili sia per lo stoccaggio di energia, anche di quella proveniente da altri paesi, come il Nord Africa, per poi essere reindirizzata verso l'Italia e verso altri utilizzatori.

Quest'ultimo è un passaggio molto importante, perché si porta dietro una revisione di tutto il sistema di trasporto e quindi grossi investimenti necessari anche per la revisioni delle reti di Terna, gestore nazionale dell'alta tensione, e di E-distribuzione, gestore nazionale della media tensione".

All'iniziativa hanno partecipato l'assessore regionale delle infrastrutture e della Mobilità, Alessandro Aricò, e l'assessore regionale delle Attività produttive, Edy Tamajo, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.



