Spaccio allo Sperone, sequestrati beni per 500 mila euro

Beni per 500mila euro sono stati sequestrati da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo a Stefano Bologna, 62 anni, arrestato nell'ottobre del 2021 nell'ambito dell'operazione Nemesi per spaccio hashish e marijuana e poi condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

L'indagine, condotta dai carabinieri tra febbraio e luglio del 2018, coordinata dalla Dda ha fatto luce su un'organizzazione criminale che avrebbe gestito un traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Sperone di Palermo. A organizzare lo spaccio interi nuclei familiari, che hanno utilizzato anche i propri figli minori per la vendita della droga. Lo stupefacente veniva nascosta nei vicoli del quartiere, nelle abitazioni dei promotori e nelle camerette dei figli minorenni.

Secondo le indagini coordinate dalla procura i beni di Bologna sarebbero stati accumulati grazie alle sue attività illecite.

Sono stati sequestrati un bar a Bagheria, con relativo complesso dei beni aziendali e 4 rapporti bancari.



