Pallanuoto: il Catania crolla a Roma e resta ultimo

Un'altra giornata amara, nel terzo turno di serie A1 maschile di pallanuoto, per Catania che perde a Monterotondo per 17-6 contro un'ottima Roma Vis Nova. Si tratta del terzo ho su altrettanti incontri per la formazione etnea. Alla fine del match bocche cucite, tranne quella del dirigente Beppe Corsello: "La prestazione di oggi non ha scusanti. Se vogliamo rialzare la testa dobbiamo guardare dentro noi e lavorare duro in ogni allenamento. La società è convinta del lavoro svolto dall'allenatore e non ammette atteggiamenti disfattisti da parte di nessuno. Siamo pronti a soffrire e coscienti che una squadra con l'età media più bassa d'Italia ha bisogno di tempo e pazienza".

A Roma gli ospiti reggono solo un tempo, dopo essere passati in vantaggio per primi, poi i giallorossi prendono le misure, ingranano e dilagano, abili nella fase offensiva e quasi blindati in difesa. A poco valgono i correttivi in corsa del coach Peppe Dato, la partita è segnata e la classifica è desolante: ultimo posto in classifica, con zero punti. In pochissimi si salvano, il migliore di giornata è Giorgio Torrisi, che ha segnato quattro volte.



