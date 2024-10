Pallamano donne: A1; Due gare in quattro giorni per Erice

Due gare in quattro giorni, due recuperi del campionato di A1 di pallamano, dopodomani a Mezzocorona contro la formazione locale, sabato in casa, dove si attende la Cellini Padova. La capolista Handball Erice, quattro vittorie su altrettanti incontri, vivrà una settimana molto intensa. Le Arpie dovranno affrontare questi impegni senza Giulia Losio, già aggregata alla nazionale per due match di qualificazione ai Mondiali 2025, venerdì contro la Bulgaria, domenica contro il Lussemburgo.

Protagonista sabato scorso dell'ultima vittoria, tra i pali, Romina Ramazzotti: "È arrivato il mio turno - sottolinea - e mi sono fatta trovare pronta. Del resto, chiunque venga a giocare in questa squadra e in questa società sa di trovare grande competitività nel proprio ruolo. C'è una verità incontestabile: avere Chana Masson (portiere del Brasile in quattro Olimpiadi, ndr) che ci allena e si dedica a noi portieri è un privilegio: qualcosa che ci sta regalando davvero un valore aggiunto". Le due partite in quattro giorni non fa paura. "Siamo in salute - assicura Ramazzotti - entriamo nella fase più bella della stagione, in cui si gioca tanto. Dovremo essere brave a mantenere l'atteggiamento avuto finora. Ci sentiamo a posto fisicamente e questa per noi è una grande garanzia, in vista degli impegni ravvicinati".



