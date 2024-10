Tennis: A1; domenica amara per Ct Palermo e Ct Vela Messina

Domenica da dimenticare per le compagni siciliane impegnate nel campionato di serie A1 di tennis. Il Ct Vela Messina e il Ct Palermo incassano due sconfitte amare, i peloritani in trasferta, i palermitani in casa.

Il Ct Vela Messina è stato battuto 5-1 a Crema, formazione che s'è presa la rivincita dopo aver perso la semifinale dello scorso anno, che aveva proiettato il i messinesi in finale e poi alla vittoria dello scudetto. I campioni d'Italia hanno racimolato un solo punto nell'ultimo singolare, quando i padroni di casa conducevano già 3-0: l'unico sorriso è stato firmato dall'ex top-100 austriaco Gerald Melzer (7-5 1-6 6-4 il punteggio), che ha avuto la meglio su Samuel Vincent Ruggeri.

Per il resto match da dimenticare.

E non è andata meglio al Ct Palermo, con la prima sconfitta stagionale. A differenza delle colleghe donne, che hanno vinto e rinsaldato il primo posto nel proprio girone, ha masticato amaro la squadra guidata dai capitani Davide Cocco e Paolo Cannova, finita ko al cospetto del Tc Santa Margherita Ligure che punta a vincere lo scudetto. Vittoria tutta cuore e grinta del 35enne mancino ligure Alessandro Giannessi che supera in rimonta il 19enne Filippo Romano, numero 807 al mondo, recuperando da una situazione di 3-6 1-5 e con due palle match annullate al giovane giocatore del vivaio ligure nel tie break del 2° set. Sigillo, sempre in singolare, anche da parte delll'avolese Salvatore Caruso, autore di una prestazione maiuscola contro Luca Castagnola, 707 del ranking, domato in due parziali. Poi solo sconfitte, anche se a testa alta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA