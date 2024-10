Settimana studi danteschi, al via a Palermo dal 21 ottobre

l via la XXVIII edizione della Settimana di Studi Danteschi. Nata dalla passione di Giuseppe Lo Manto, conoscitore e divulgatore della Divina Commedia, e organizzata dal liceo Scientifico Albert Einstein di Palermo, la rassegna si svolgerà da lunedì 21 a giovedì 24 ottobre, all'auditorium del SS Salvatore (via Vittorio Emanuele, 369/A), a Palermo, e, il 25 ottobre, a Monreale (complesso monumentale Guglielmo II).

Una full immersion di cinque giorni nel mondo di Dante, per analizzare e attualizzare i suoi versi, che ogni giorno saranno alla base delle riflessioni di letterati, divulgatori e scienziati provenienti da tutto il mondo. Sono oltre 3 mila le presenze accreditate a questa edizione, soprattutto appassionati di Dante che arriveranno in Sicilia da tutta Italia. Ma i veri protagonisti saranno gli studenti che si confronteranno con gli studiosi del Sommo Poeta. Il tema dell'edizione di quest'anno sarà la Giustizia (il titolo è tratto dal sesto canto del Purgatorio: "Son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?"), e vede il patrocino istituzionale del Comune di Palermo, dell'Usr Sicilia, dell'Università di Palermo e, tra gli altri, anche delle società dantesche di America e Germania.

Ad aprire il ciclo degli incontri con studenti e docenti, lunedì 21 ottobre, alle 9 - dopo i saluti del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dell'assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella, del deputato regionale Valentina Chinnici, di Giuseppe Polizzi, dirigente scolastico e degli editori Giorgio e Mario Palumbo - saranno Vito Mancuso (teologo e scrittore), Luciana Castellina (giornalista e scrittrice), Giuseppe Verde (Università di Palermo), moderati da Michela Sacco Messineo (Università di Palermo), che dibatteranno su un verso del terzo canto dell'Inferno: "Giustizia mosse il mio alto fattore", la giustizia che ha ispirato il Creatore.

"Il tema della Giustizia, declinato in molteplici aspetti - dice Marilena La Rosa, presidente della Settimana di Studi Danteschi - è particolarmente attuale e suscita grande interesse nei giovani. Il compito della scuola, che su questo fronte non rimane inerte, è quello di accostare le nuove generazioni ai grandi temi di cui Dante si è fatto interprete universale. E le personalità, gli studiosi, i docenti che saliranno sul palco della rassegna saranno veicolo di questi temi per dare modo agli studenti di riflettere e interrogarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA