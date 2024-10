Pallanuoto, A1: tonfo interno e ultimo posto per il Catania

Posillipo cinico e più attento in difesa, Nuoto Catania ancora ko (10-12), il secondo in due giornate, che condanna la squadra etnea al momentaneo ultimo posto in classifica. Un match divertente e pieno di colpi di scena, con sorpassi e controsorpassi.

Dopo due primi tempi di grande equilibrio, il tempo "fatale" è il terzo (2-4) dove gli ospiti creano un solco importante mettendo così la partita in cassaforte. Vani i tentativi finali di rimonta dei rossazzurri, tra cui spiccano comunque le prestazioni del portiere Alan Akmalov e di Lazar Vukicevic, autore di 5 gol.

"Non ho nulla da rimproverare a questo gruppo - sottolinea il coach Peppe Dato - abbiamo tanti ragazzi molto giovani su cui stiamo lavorando ma ci vuole tempo. Se saremo bravi a non demoralizzarci, pian piano inizieremo a vedere i risultati.

Dobbiamo lavorare sui dettagli: calma, concentrazione e anche un po' di esperienza che accumuleremo con il tempo. Ai miei ragazzi chiedo solo di crederci e non mollare la presa mai"



