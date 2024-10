Targa Florio Classica, boom di tifosi tra Saline e Madonie

Ultime battute per la Targa Florio Classica: domani è previsto il Trofeo Monreale, che inizierà con il tracciato della Bellolampo Passo di Rigano, gara che vide l'esordio al volante del grande Nino Vaccarella. La giornata darà ai concorrenti la possibilità di poter guidare le proprie vetture fino a San Martino delle Scale con arrivo alle ore 9.20 dove è prevista una serie di prove di media, verso Monreale, sede del monumentale Duomo, patrimonio dell'Unesco. Alle 10.06 infine è previsto l'arrivo della prima vettura al Molo Trapezoidale Marina Yachting di Palermo dove è previsto il pranzo finale e alle ore 13 la cerimonia di premiazione.

Intanto, ieri e oggi, la Targa Florio Classica ha infiammato le strade che rievocano la gara automobilistica più antica del mondo. Oggi il "Circuito delle Madonie", seconda e decisiva tappa della Targa Florio 2024, ha esaltato gli oltre 230 equipaggi sulle strade del Mito. I numerosissimi appassionati hanno "abbracciato" gli equipaggi sulle loro splendide auto La Targa Florio Classica 2024 è prova decisiva del Campionato Italiano Grandi Eventi 2024 e si è sviluppato su due tappe, la prima ieri attraverso i tesori della provincia di Trapani tra cui le "Saline" e quella di oggi per l'appunto sulle strade della mitica Targa Florio delle origini, dal rettifilo di Campofelice di Roccella a Collesano, Da Calcarelli a Petralia a Polizzi Generosa.

Ad accendere i cuori degli sportivi il Ferrari Tribute to Targa Florio ha portato in Sicilia ben 70 straordinarie automobili, costruite dal 1991 con una accuratissima selezione di modelli che si sono confrontati a suon di precisione sui cronometri, in una gara di regolarità lungo lo stesso percorso che ha visto le gesta di grandi piloti del passato come Fangio, Merzario e Nino Vaccarella.

Grande agonismo sulle due tappe, solo le classifiche ufficiali delineeranno l'ordine di premiazione tra i precisi Top Driver della Regolarità. Le classifiche parziali del Campionato Italiano Grandi Eventi riservato alle auto storiche delineano sempre più la sfida decisiva tra i Top Driver.

Nella gara ha fatto capolino anche lo chef Carlo Cracco: "Una bellissima gara con tanti amici e paesaggi straordinari tra Trapani, Marsala e le Saline. Siamo in zone molto energiche per quanto riguarda l'accoglienza. La nostra vettura è bellissima e io cerco di evitare errori seguendo le indicazioni del mio driver e capo, Ezio Ronzoni"



