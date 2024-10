"Interferenze" di Ziganoi in mostra a Palazzo Ziino a Palermo

Si chiama "Interferenze" la mostra dell'artista siciliano Ziganoi che, dall'11 ottobre al 5 novembre, sarà visitabile, a Palazzo Ziino, a Palermo (inaugurazione l'11 ottobre alle 17.30). L'esposizione, curata da Alberto Samonà e su allestimento firmato da Agnese Giglia, docente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, è un viaggio tra il fantastico e il reale, dove protagonista assoluto è il colore. In mostra 26 dipinti in acrilico su tela, cartone e juta, che si snodano tra figure sinuose e geometriche, ispirandosi alla Sicilia. "La mia terra d'origine - spiega Ziganoi - resta depositata nelle mie radici più profonde.

Scabra, ibrida, disadorna, selvaggia e solenne che mi guida a precise intuizioni, alla ricerca di ciò che mi è sfuggito e di ciò che non ho saputo cogliere. Figure fanta-reali si rappresentano per libera scelta".

"Le sale espositive di Palazzo Ziino - dice Samonà - divengono il luogo nel quale l'artista racconta come la realtà si trasforma, deforma ogni idea che abbiamo, al punto di stravolgere le regole ordinarie. Nonostante ciò, si può ancora scorgere qualcosa di permanente: è la tensione dell'uomo, che aspira, nonostante tutto, a ritrovare una propria dimensione. Lo spazio in cui ciò avviene si trova a essere il teatro, dapprima di una silenziosa battaglia, poi di uno sconvolgimento dei tradizionali canoni sociali e infine, della possibilità che si dischiude di tornare all'umana essenza, seppur mutata nelle forme e nella sostanza di una contemporaneità arrovellata su stessa".



