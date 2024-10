Ventenne muore in un incidente sull'A18, tre i feriti

Un ventenne, Matteo Urzì, di Piedimonte Etneo, è morto in un incidente stradale sull'A18 Messina-Catania. Feriti i genitori con i quali viaggiava a bordo di un furgone che si è ribaltato prima che giungesse un'autocarro che ha colpito in pieno il mezzo, provocando la morte del giovane e il ferimento del conducente. L'incidente è avvenuto alle 6.20 lungo la corsia in direzione della città dello Stretto, tra gli svincoli di Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos.

Oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Lunghe code si sono formate tra gli svincoli tra Giarre e Giardini Naxos, così come si segnalano code sulla Statale 114.



