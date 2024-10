Su spiaggia San Vito Lo Capo raccolte 25 mila cicche

In località Frascatolo e sulla spiaggia di San Vito Lo Capo (Trapani) sessanta bambini dell'istituto comprensivo 'Lombardo-Radice-Fermi' hanno raccolto 5 kg di mozziconi di sigarette, pari a quasi 25 mila cicche. È il risultato dell'iniziativa 'Puliamo il mondo, per un clima di pace', promossa dal circolo 'Pizzo Cofano'. La raccolta rifiuti è avvenuta anche sulla pista ciclabile di Cornino, a Custonaci.

"I risultati dell'iniziativa se da un lato sono positivi per la grande qualità di raccolta effettuata dai volontari e dai ragazzi, dall'altro rendono chiaro che il grado di inciviltà e di latitante buon senso è ancora altissimo", ha detto il presidente del circolo Giuseppe Messina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA