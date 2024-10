Rally valle del Belice, tra i ruderi del sisma

I piloti dovranno percorrere 222 chilometri, con 60 di prove speciali, anche tra le strade dei ruderi dei centri che vennero colpiti dal terremoto del 1968. Si aprono ufficialmente le iscrizioni per il primo Rally Valle del Belice, trofeo della legalità, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre nel Belice, tra Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa, i centri dell'Unione dei Comuni della Valle del Belice.

Il rally è una nuova tappa del campionato siciliano rally oltre che per quello Auto storiche Rally ed è organizzato dall'Automobile club Trapani con la collaborazione dello Sporting club Partanna.

"In quei luoghi colpiti dal sisma - osserva Giovanni Pellegrino, presidente dell'Automobile club Trapani - sarà possibile ascoltare il rombo dei motori, facendo ritornare in vita interi paesi. Un evento nell'evento".





