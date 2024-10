Una passeggiata tra boschi monti Sicani ma senza smartphone

Due associazioni di Burgio (Agrigento), "Prospera Civitas" e "Scursunio", organizzano per domenica 6 ottobre prossimo il "Day off", un'escursione aperta nel cuore della riserva naturale orientata "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio", situata all'interno del "Parco regionale dei Monti Sicani", che attraversa i territori di 12 comuni dell'entroterra agrigentino e della confinante provincia di Palermo.

L'iniziativa è aperta a tutti. I partecipanti, tuttavia, dovranno accettare una condizione: disfarsi, per l'intera durata della passeggiata, di smartphone e di qualsiasi altro dispositivo digitale e informatico.

Ma il "Day off", che partirà da Burgio domenica mattina, si caratterizza anche per la sperimentazione dello "shinrin yoku", pratica giapponese di camminata terapeutica tra boschi o foreste, con benefici fisici e psicologici: dalla diminuzione della frequenza cardiaca alla cura della depressione.

Durante il "Day off", con quello che gli organizzatori hanno definito "Bagno di foresta", sono previsti anche momenti di aggregazione e di condivisione di sensazioni, tra degustazioni di cibo e scambio di notizie storiche, nozioni di scienze naturali. Unica pratica esclusa: l'uso della tecnologia, tanto meno dei social network.



