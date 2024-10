D'Agostino (Inps), "irregolarità sette controlli su dieci"

"Su 10 controlli dell'Inps 7 risultano irregolari. E' quanto emerge in generale considerando tutti gli ambiti e i settori che hanno a che fare con l'istituto di previdenza". E' quanto afferma il presidente del comitato provinciale dell'Inps di Palermo, Roberto D'Agostino nel corso della presentazione del rendiconto dell'istituto. "La collaborazione è massima con le forze dell'ordine e la guardia di finanza. L'Inps fa diverse segnalazioni quando ci sono evidenze documentali che mostrano possibili irregolarità. Nel settore agricolo il fenomeno è particolarmente presente visto il fenomeno del caporalato molto diffuso con aziende che sono vere industrie che mettono in regola persone per tre mesi. Su questo la magistratura sta facendo il suo corso - aggiunge - Ma le irregolarità sono diffuse tanto che l'Inps mette a disposizione tutto il patrimonio di conoscenze e di dati alla magistratura e alle forze dell'ordine".



