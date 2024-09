Il Marocco vince il campionato del mondo di cous cous

E' il Marocco il Paese vincitore del campionato del mondo di cous cous che si svolge al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo in Sicilia. All'Italia sono andati due premi speciali, alla Cina quello alla presentaione del piatto.

L'evento ha visto la partecipazione di 10 team di chef di Cina, Eritrea, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Russia, Tunisia e Ucraina e di Medici Senza Frontiere, La coppia di chef Chaoui Hanae, che ha aperto a Milano La Medina, e Mourad Dakir, chef e titolare di Maison Touareg a Milano, si è imposta sul team cinese e quello di Medici senza Frontiere, arrivati in finale. Ha conquistato il palato della giuria tecnica con un cous cous tradizionale marocchino, un ricordo delle montagne dell'Alto Atlante.

Due i premi speciali andati al team italiano, composto da Antonino Ingargiola, originario di Mazara del Vallo e chef del ristopub Bik Bak di San Vito lo Capo e Andrea Pellegrino, chef pasticcere al bar Oasi di Castelvetrano, con la ricetta dal titolo Il ricordo: si ispira ai ricordi della tradizione e della cultura siciliana; ha ricevuto il premio UniCredit per la ricetta più sostenibile, consegnato da Vincenzo Evola, Responsabile rapporti con il territorio Sicilia di UniCredit e il premio per la ricetta più originale promosso da Conad, consegnato sul palco da Mauro Lusetti, Presidente nazionale di Conad. La Cina è stata premiata per la migliore presentazione, il team di Medici Senza Frontiere per la cottura più tecnologica. Il festival è prodotto dall'agenzia Feedback e dal Comune di San Vito Lo Capo.



