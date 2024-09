Carabinieri: sei nuovi ufficiali a Catania e provincia

Sei nuovi comandanti, subentrati ai loro colleghi chiamati ad assolvere altri incarichi, sono stati accolti durante questo settembre dal comandante provinciale dei carabinieri di Catania, il colonnello Salvatore Altavilla. I nuovi comandanti si sono detti onorati degli incarichi loro affidati, assicurando il proprio impegno e il massimo sforzo per contrastare quei fenomeni delittuosi che più affliggono città e provincia etnea a sostegno dei cittadini, per consentire loro di vivere in una cornice di sicurezza e legalità.

In particolare, il tenente colonnello Pierluigi Satriano, 39 anni, di origini salentine, è il nuovo comandante del nucleo investigativo del reparto operativo di Catania e subentra al maggiore Simone Musella, designato al reparto anticrimine di Milano. Sempre nell'ambito del nucleo Investigativo di Catania, il capitano Marco Balboni, classe 1996, di origini romane, è stato assegnato il comando della 1a Sezione, che si occupa, tra l'altro, di omicidi e criminalità organizzata, fino a ora retta dal capitano Vincenzo Del Latte, ora alla guida della compagnia di Santa Maria Capua Vetere.

Il tenente Antonio Robusto, classe 1970, di origini pugliesi, invece è il nuovo comandante del nucleo informativo di Catania.

Al reparto servizi magistratura, che si occupa della sicurezza dei Tribunali cittadini e delle scorte, è stato assegnato il capitano Giuseppe Cariolo, 58 anni.

Avvicendamenti di comandanti anche in provincia. Alla guida della Compagnia di Caltagirone è giunto il capitano Nastassija Magno, 29 anni, di origini teatine. A Gravina di Catania, invece, si è insediato in questi giorni il comandante del nucleo operativo e radiomobile, tenente Gabriele Benevento, 27 anni, campano.



