Una vita da social, a Catania truck polizia su sicurezza web

Ha fatto tappa a Catania, in piazza Vincenzo Bellini, davanti al Teatro Massimo, il truck della 12sima "Una vita da social", la campagna educativa itinerante della polizia e del ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del progetto "Generazioni Connesse" Polizia. Agenti del centro sicurezza cibernetica della polizia postale hanno ospitato sul truck studenti, genitori e insegnanti degli istituti comprensivi "Diaz - Manzoni" e Convitto "Cutelli" per educare i partecipanti, con un linguaggio semplice, esplicito e adatto a tutte le fasce di età, sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell'adescamento online nonché sull'importanza della sicurezza della privacy e della sicurezza online. "Diffondere una cultura della sicurezza e della legalità in Rete è uno degli obiettivi che la polizia si prefigge e in questo contesto si inserisce l'iniziativa di "Una vita da social" per un uso corretto e consapevole del web", ha dichiarato il Questore Giuseppe Bellassai.

"Dai dati in nostro possesso e dagli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado che svolgiamo ogni giorno - ha aggiunto il dirigente Marcello La Bella - si conferma l'estrema importanza delle attività di informazione e sensibilizzazione affinché la rete sia per i minorenni una grande opportunità e non un limite." In provincia di Catania nell'ultimo anno scolastico sono stati 125 gli incontri di sensibilizzazione sui rischi del web che gli operatori della polizia postale hanno realizzato nelle scuole, incontrando circa 18.000 studenti e oltre 3000 tra insegnanti e genitori. Un'iniziativa, quella di "Vita da social" che negli anni ha portato la polizia postale a incontrare oltre 4 milioni di studenti, 269.280 genitori e 179.260 insegnanti per un totale di 25.720 istituti scolastici. Sono state oltre 700 le città raggiunte sul territorio e le due pagine social, presenti su X e Facebook, contano 135.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA