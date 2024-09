Crisi idrica a Caltanissetta, consiglio comunale straordinario

"L'aula deve prendere atto che il presidente della Regione Renato Schifani non si è presentato e mi piacerebbe chiedere allo stesso Schifani se ritiene rispettoso nei confronti dei cittadini nisseni non rispondere ad un invito per una problematica così importante come quella dell'emergenza idrica". Lo ha detto il consigliere comunale di opposizione Roberto Gambino, ex sindaco di Caltanissetta, in apertura del consiglio comunale di questa mattina, straordinario ed urgente, aperto alla cittadinanza, sulla crisi idrica che da settimane sta colpendo la città di Caltanissetta. Assenti anche i vertici di Siciliacque che erano stati invitati così come il presidente della Regione. Presenti i deputati regionali Michele Mancuso, di Forza Italia e Salvatore Scuvera, di Fratelli d'Italia, il senatore del Movimento 5 Stelle Piero Lorefice e il deputato del Partito Democratico Giuseppe Provenzano, in Sotto il palazzo comunale un centinaio di persone ha protestato per la mancanza di acqua. I turni di distribuzione idrica a Caltanissetta hanno oltrepassato anche i 10 giorni e in alcune contrade continua a non arrivare l'acqua da oltre tre mesi.

"Si chieda l'intervento della protezione civile nazionale e dell'esercito. Perché se da soli non ce la facciamo qualcuno deve aiutarci" ha detto la consigliera comunale di opposizione Annalisa Petitto. "Non è possibile - ha continuato Petitto - che le famiglie con i disabili, le mamme con bimbi neonati, non abbiamo acqua per poterli lavare. E quella che danno arriva di notte, e quindi ci si deve svegliare per poterla utilizzare. Ci hanno detto che le varie perdenze disseminate per il territorio non possono essere riparate perché altrimenti dobbiamo interrompere la distribuzione idrica. Ebbene siamo stati comunque per più di dieci giorni senza acqua. A questo punto non ci cambia nulla. Riparate queste perdenze perché non ci possiamo più permettere di disperdere acqua. E ancora vogliamo sapere perché in alcune zone l'acqua arriva, anche per tutto il giorno e in altre zone le abitazioni sono completamente a secco".

