Spettacoli per i bambini nel museo delle marionette a Palermo

Marionette, palloncini, filastrocche, ballate, l'immancabile Pinocchio. Il museo delle marionette di Palermo "Antonio Pasqualino" presenta una rassegna di spettacoli e intrattenimenti per bambini. La domenica di ogni mese, dal 27 ottobre 2024 al 13 aprile 2025, il museo si aprirà alla narrazione di storie in un'atmosfera d'incanto con varie compagnie teatrali italiane, inglesi e spagnole.

Sarà la compagnia spagnola Olympus kids ad aprire il 27 ottobre la rassegna con le "vicende di Demetra e del re Erisittone", a chiuderla il 13 aprile prossimo sarà Biofactory con "Paloma. Ballata controtempo. Tra i due momenti sono previsti altri cinque spettacoli. "Il museo delle marionette è sempre attento al mondo dell'infanzia inteso come scoperta, meraviglia, condivisione. In questi anni - dice il direttore, Rosario Perricone - la rassegna Teatro al Museo è diventato un momento irrinunciabile per le famiglie, ma anche per chi ama un tipo di teatro aperto al sogno e alla riscoperta di una capacità di stupirsi che va coltivata a tutte le età. Semplicemente perché rende le persone migliori e più felici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA