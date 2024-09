Tennis: la palermitana Giorgia Pedone entra nella top200 Wta

C'è una tennista italiana che entra per la prima volta nella top200 della classifica Wta. È la palermitana Giorgia Pedone, classe 2004, che da oggi è al numero 190 della graduatoria mondiale, con un balzo in avanti di 32 posizioni, nonostante abbia perso una finale Itf, per 6-2 6-2 contro l'argentina Solana Sierra (n. 166 al mondo), padrona di casa sulla terra rossa di San Miguel de Tucuman.

La stellina di Mondello nelle scorse settimane ha inanellato successi, vincendo i tornei di Zagabria e Santa Margherita di Pula e poi, oltreoceano, in Brasile, aggiudicandosi i tornei di Piracicaba e di Leme, in entrambi i casi senza perdere un set.

Solo 6 azzurre la precedono in classifica: Jasmine Paolini (5), Elisabetta Cocciaretto (55), Lucia Bronzetti (77), Sara Errani (87), Martina Trevisan (112), Lucrezia Stefanini (156)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA