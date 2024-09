Palermo attraverso gli scatti di Fabio Sgroi

E' un suggestivo racconto per immagini in bianco e nero il volume 'Attraverso Palermo' (TRECCANI, COLLANA 'GRANDI CITTÀ GRANDI FOTOGRAFI', 352 PAGINE, 79 EURO), presentato da Treccani e in libreria dal 4 ottobre. Il fotografo Fabio Sgroi, palermitano di nascita, compie un affascinante viaggio nella sua città, cogliendo tutta la bellezza e la complessità di Palermo attraverso i suoi scatti che dialogano con i testi di 5 autori.

Riuniti dalla curatrice Valentina Bruschi e anticipati dalle prefazioni di Giovanni Puglisi e Massimo Bray, rispettivamente vicepresidente e direttore dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, i 5 saggi sono firmati da Nadia Terranova, Giuseppe Barbera, Fabrizio Lentini, Costanza Quatriglio e dal collettivo artistico Claire Fontaine.

I testi chiudono il volume, completando la narrazione dell'affascinante identità del capoluogo siciliano ed esaltandone le molteplici sfaccettature, frutto del ruolo di centro cruciale nelle rotte migratorie. Sfogliando il volume, il lettore si immerge nell'atmosfera della Palermo antica e di quella contemporanea, cogliendone così lo spirito autentico, il cambiamento e la storia degli ultimi quarant'anni. Fabio Sgroi firma infatti un'indagine in bianco e nero dove alterna in modo non cronologico le immagini d'archivio che testimoniano il passato e scatti inediti realizzati appositamente per il volume che descrivono la Palermo contemporanea, costruendo un reportage della sua trasformazione a partire dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri, quando la città viene riconosciuta dal Ministero dei Beni culturali come Capitale italiana della cultura nel 2018.



