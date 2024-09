The Italian Sea Group, nessuna azione legale a famiglia Lynch

The Italian Sea Group, la società che ha ha rilevato il marchio Perini Navi, il cantiere nautico che costruì il Bayesian, fa sapere in una nota che "nella persona del suo legale rappresentante, Giovanni Costantino, smentisce con forza l'azione legale a seguito della tragedia del Bayesian".

In merito a quanto pubblicato da alcuni quotidiani, sia italiani che britannici, circa una presunta richiesta di risarcimento danni per 222 milioni di euro, la società puntualizza che "seppure ha dato un generico mandato ai legali, nessun rappresentante legale dell'azienda ha esaminato, né firmato, né autorizzato alcun atto di citazione".

Ad essere chiamata in causa, secondo quanto pubblicato dalla stampa sarebbe stata la società Revtom Limited, che fa capo ad Angela Bacares, vedova di Mike Lynch, l'armatore dell'imbarcazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA