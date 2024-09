Riaperto svincolo di Termini Imerese su A19 nel Palermitano

E' stato riaperto stamattina, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con quasi un mese di anticipo sulle previsioni, lo svincolo di Termini Imerese sull'autostrada A19 Palermo-Catania, dopo i lavori di messa in sicurezza effettuati dall'Anas. Al taglio del nastro era presente oltre al presidente della Regione, che è anche commissario straordinario per gli interventi sulla A19, anche il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova.

"Il nostro ruolo, richiesto all'Anas, è quello di poter velocizzare sulla realizzazione dei lavori. - ha detto Schifani - Un'apertura ancor prima dei tempi prefissati è un grande traguardo. E' una giornata importante, così come ve ne saranno tante altre. Sulla A19, infatti, vi sono ancora tanti cantieri, che però man mano si sono e si stanno ulteriormente riducendo".





