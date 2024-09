Calcio: Palermo, pareggio senza reti al Barbera col Cesena

Il Palermo rimanda ancora l'appuntamento con il primo successo casalingo: con il Cesena è arrivato un pareggio senza gol, ma con quattro reti annullate, tre agli ospiti.

Il giorno dopo i funerali di Totò Schillaci, i calciatori nel riscaldamento e la curva degli ultras con una gigantografia sfoggiano la maglia numero 19 azzurra, simbolo delle Notti Magiche. E prima del match risuonano le parole e la musica dell'inno di quei Mondiali, cantato da Nannini e Bennato.

Nel primo tempo partita vivace, con vari ribaltamenti di fronte. I rosanero tengono il pallino della gara, ma i romagnoli non sfigurano affatto. In avvio di partita annullato un gol di Shpendi ai bianconeri e uno di Di Mariano ai padroni di casa, entrambi per fuorigioco. Nella ripresa il risultato non cambia.

I romagnoli tengono bene e rischiano di fare male al Palermo, "salvato" dall'arbitro che annulla loro due reti.



