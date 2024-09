Cittadini (Aiop), patto sociale per garantire diritto salute

"Un patto sociale per garantire il diritto alla salute". Lo dice Barbara Cittadini, presidente Aiop Sicilia, l'associazione degli ospedali privati, partecipando oggi a Palermo al Forum Ambrosetti sull'attuazione del Pnrr nella sanità siciliana che aggiunge: "è necessario abbandonare la concezione che vede il settore accreditato come un'entità separata dal pubblico. Noi siamo un unico sistema sanitario regionale con una componente di diritto pubblico e una di diritto privato". La presidente dell'Aiop ha anche evidenziato come la politica dei tetti di spesa abbia penalizzato entrambe le componenti: "il blocco delle assunzioni ha penalizzato per anni il pubblico e il dl 95 ha penalizzato il privato".

Nonostante questo, però, ha sottolineato, "permangano problemi cronici, ma il settore sanitario siciliano dispone delle competenze e della professionalità necessarie per affrontarli". In termini di risultati, l'Aiop ha erogato 17 mila prestazioni ad alta complessità, contribuendo in modo significativo alla riduzione della mobilità sanitaria. Cittadini, infine, ha ricordando che "la rete sanitaria è unica e che, con un'azione coordinata, è possibile evitare che i siciliani siano costretti alla mobilità o, peggio, alla rinuncia delle cure".



