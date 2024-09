Commissione parlamentare sulle periferie a Palermo

E' iniziata oggi la missione a Palermo della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle Periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio deputato di Forza Italia. Oggi e domani tra Brancaccio e lo Zen, con visita anche ai luoghi legati a don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia il 15 settembre di 31 anni fa, nel giorno del suo 56esimo compleanno. Si è iniziato dalla scuola che porta il nome del parroco di Brancaccio, vandalizzata più volte. A seguire si è tenuto un momento di raccoglimento in piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, dove è stato ucciso il parroco del quartiere, con visita alla casa-museo. Quindi tappa alla cittadella dei poveri fondata dal missionario laico Biagio Conte, morto il 12 gennaio 2023, che proprio oggi avrebbe compiuto 61 anni. Nel pomeriggio è previsto un incontro con le associazioni dello Zen, dopo un sopralluogo per raccogliere le istanze dei cittadini residenti nell'area ai margini della città, particolarmente complessa, e per ribadire la presenza dello Stato. Domattina presidio istituzionale della commissione sul luogo della strage di Capaci del 23 maggio 1992.



