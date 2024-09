Pallamano: A-1, Handball Erice a punteggio pieno dopo 2 gare

Handball Erice in grande spolvero nel massimo campionato di pallamano femminile. Dopo aver messo in bacheca la Supercoppa italiana, le ragazze allenate da Ignacio Inaki hanno inanellato il secondo successo in due gare di A-1. A Teramo le Arpie, nonostante alcune assenze di peso, si sono imposte 20-40, dopo la precedente affermazione (34-17) sul Leno, al PalaCardella. Solo la partenza è poco brillante per l'Handball Erice che, dopo l'iniziale svantaggio, scava un solco nei confronti delle padrone di casa: +12 il parziale all'intervallo, che diventa +20 alla fine, dopo una seconda frazione di gioco caratterizzata da carattere e costanza, con le ragazze del coach Inaki che hanno macinato gioco e gol. Con 8 reti, quota già toccata nel primo tempo, è stata Gabriela Pessoa la migliore marcatrice.

Prossima sfida, sabato a Ferrara, per verificare i progressi di un gruppo che dimostra di avere fame di vittorie.



