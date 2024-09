Schultz agli agricoltori del Belice,'avete l'olio più buono'

"Voi avete il miglior olio del mondo e dovete raccontare il vostro impegno e la vostra passione". Lo ha detto stamattina alla platea di agricoltori Howard Schultz, fondatore della catena mondiale 'Starbucks' tornato oggi con la moglie a Castelvetrano per la presentazione del club degli agricoltori. Schultz ha raccontato l'esperienza dei Club e Farm di 'Starbucks' nei paesi produttori di caffè.

«Questo non è un club 'Starbucks' - ha puntualizzato Schultz - ma questa esperienza vi permetterà di condividere idee, buone pratiche e dà valore. Starbucks può essere catalizzatore dell'opportunità che avete davanti". Schultz ha annunciato che tornerà nella Valle del Belìce a novembre per la campagna di raccolta delle olive.



