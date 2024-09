Ex Provincia di Trapani, no a voli su area riserva Stagnone

L'ex Provincia di Trapani (adesso Libero consorzio comunale), ente gestore della Riserva naturale "Isole dello Stagnone di Marsala", ha formalmente diffidato la Fondazione "Le Vie dei Tesori" e l'AeroClub di Palermo a non effettuare voli in aeroplanino Piper sull'area protetta. Voli inseriti nel programma dell'edizione 2024 del festival "Le Vie dei Tesori".

La diffida ufficiale dell'ex Provincia è arrivata dopo che il caso era stato sollevato da un organo d'informazione on line di Marsala (Tp24.it). Due giorni fa, infatti, la testata aveva sollevato dubbi sulla compatibilità del volo in Piper con i regolamenti della riserva, evidenziando anche l'assenza di autorizzazioni in deroga per il sorvolo, necessaria per attività che coinvolgono aree protette. Il Libero consorzio ha inviato la diffida anche al Comune di Marsala, alla Prefettura di Trapani e alla Questura, rafforzando la posizione dell'ente di tutela ambientale.



