In due scippano borsa a Catania, arrestati al ritorno a casa

Un catanese di 38 anni ed una donna di 23 originaria di Reggio Emilia sono stati arrestati la notte scorsa a Catania dalla Polizia subito dopo aver scippato a bordo di uno scooter la borsa ad una donna che in via Mazza stava uscendo da un ristorante con la madre sottobraccio. La vittima è caduta a terra ed ha riportato delle contusioni.

Dopo aver ricevuto la segnalazione una squadra di 'Falchi' della Squadra Mobile ha raggiunto la vittima, che ha fornito una sommaria descrizione degli autori dello scippo raccontando che i malviventi indossavamo ognuno un casco da motociclista di colore bianco. Lo scooter è stato intercettato nella zona di corso Martiri della Libertà, in direzione di via Archimede, con ancora la borsa sulla pedana del motociclo. I due sono stati riconosciuti dagli investigatori, che li hanno attesi davanti casa del conducente, dove sono stati bloccati. I due sono stati arrestati per furto con strappo in concorso e su disposizione del pm di turno sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.



