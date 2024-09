Schifani, rating Fitch evidenzia la solidità dei conti

"Il report di Fitch evidenza la solidità dei nostri dati economici, apprezzando soprattutto le politiche realizzate per la riduzione del disavanzo.

Riconoscendo anche la possibilità di un ampliamento delle entrate per 400 milioni di euro, derivanti dalle imposte sul reddito, l'agenzia dimostra che la Sicilia ha davanti a sé una stagione di crescita, grazie a quelli che saranno gli interventi del mio governo". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la notizia del rating "BBB" con outlook stabile per la Sicilia da parte dell'agenzia internazionale Fitch.

"Abbiamo raggiunto - afferma l'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino - il livello più elevato possibile di valutazione, che è il medesimo dello Stato. Il governo Schifani è comunque determinato a proseguire nel rafforzamento ulteriore della solidità finanziaria della Regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA