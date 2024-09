Un Festino con "Le Rosalie Ribelli" allo Sperone di Palermo

Anche il quartiere Sperone avrà il suo Festino. Il momento più atteso e amato dai palermitani che quest'anno festeggia i suoi 400 anni dal ritrovamento delle spoglie della giovane santa e ribelle, protettrice della città.

Mercoledì 11 settembre, dalle ore 15.00 alle 17.30, presso la sede di via Nicolò Giannotta 4 dell'Istituto comprensivo statale "Sperone-Pertini", ci sarà un "Open Forum" facilitato da Monica Garraffa, uno strumento democratico di partecipazione e di coinvolgimento del quartiere al grande evento dell'11 ottobre.

Diverse istituzioni cittadine sono state invitate dagli organizzatori alla partecipazione attiva all'Open Forum, che si terrà nella "piazza" all'interno della scuola - incubatrice di bellezza e luogo di scambio di idee e coinvolgimento - in un quartiere che ha solo crocevia e non ha una piazza.

Nel mese di ottobre lo Sperone diventerà scenario e teatro de "Le Rosalie ribelli" con un corteo di 400 bambine e bambini della borgata marinara che sfilerà lungo le vie del quartiere per raggiungere il nuovo murale di Giulio Rosk, che verrà inaugurato lo stesso giorno. Le iniziative sono previste per venerdì 11 ottobre.

L'iniziativa "Le Rosalie ribelli" è organizzata dall'associazione di volontariato a sostegno dell'allattamento e della genitorialità consapevole L'Arte di Crescere, che nel 2019 ha iniziato il proprio impegno nel quartiere Sperone con il primo murale "Sangu e latti" realizzato dall'artista Igor Scalisi Palminteri. Partner del progetto sono l'Ics "Sperone-Pertini" guidato dalla dirigente scolastica Antonella Di Bartolo e gli Amici dei Musei Siciliani presieduto da Bernardo Tortorici.

La ribellione di Rosalia e la sua forza sono il cuore pulsante dell'iniziativa che fa parte degli eventi collaterali al 400° Festino.

Un intervento artistico quello di Giulio Rosk, strumento di riflessione; una denuncia contro la peste della droga che oggi affligge quartieri come lo Sperone. Il murale di Rosk si aggiungerà agli undici murales già presenti nel quartiere.





