E' tornato a celebrare la Santa Messa l'arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Luigi Renna, dopo l'angioplastica a cui è stato sottoposto al Centro Cuore Morgagni di Pedara per un infarto al miocardio. Lo ha fatto, si legge sulla pagina Facebook dell'Arcidiocesi, che pubblica anche una foto, al Santuario di Mompileri, "in forma privata, per ringraziare il Signore e la Vergine Maria per il dono del presbiterato, 33 anni, e della salute ritrovata".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA