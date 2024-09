Schifani, manager sanità decadano se non raggiungono obiettivi

"Ho sentito l'assessore Volo e ho chiesto di inserire nei contratti dei direttori generali una clausola di decadenza, con dei parametri chiari che ne determineranno la decadenza, nel caso in cui tali paramenti non venissero rispettati. Su questo saremo rigorosi. Posso assicurare che inseriremo un organismo che valuterà gli obiettivi dei direttori generali. Non faremo sconti a nessuno".

Così il presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, rispondendo a una domanda sulle nomine dei manager della sanità siciliana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA