Calcio: Palermo; Dionisi, 'col Cosenza serve essere pronti'

"Vogliamo regalare solo gioie, siamo felicissimi di tornare allo stadio Barbera e concentrati sul Cosenza". Alla vigilia del primo incontro casalingo, dopo tre trasferte, Alessio Dionisi, tecnico del Palermo prova a scaldare l'ambiente e si dice soddisfatto delle trattative con cui il club ha concluso la sessione estiva di calciomercato. "Ci servivano calciatori motivati e di buon livello - fa notare - e sono arrivati i migliori che potevano esserci. L'organico è completo e possiamo fare bene. Abbiamo le qualità per determinare ogni partita".

Gli avversari di domani sera meritano il massimo rispetto e il tecnico non vuole cali di tensione. "Il Cosenza è una squadra da rispettare. Ha un'idea di gioco diversa dalla nostra, ci metteranno in difficoltà. Bisognerà essere pronti mentalmente, altrimenti vivremo una serata difficile. Il nostro pubblico non dovrà mai essere un freno. Sono le prestazioni che faranno la differenza per essere un tutt'uno con la tifoseria". (ANSA)

