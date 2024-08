Da domani a domenica a Sciacca il festival "Azzurro Food"

Inizierà domani a Sciacca (Agrigento) l'undicesima edizione di "Azzurro Food", festival gastronomico improntato sulla valorizzazione del pesce azzurro, le cui specie (tra le altre: sarde, alici, sgombri e pesci sciabola) identificano da sempre il centro agrigentino, sia come prodotto tipico di eccellenza, tradizionalmente catturato dalla locale flotta peschereccia, sia per il loro utilizzo nella trasformazione alimentare da parte delle industrie di conservazione del pesce sotto sale e sott'olio.

Fino a domenica primo settembre in programma, nella piazza Angelo Scandaliato del centro agrigentino, expo village, degustazioni, street food e show cooking. Tra gli ospiti più attesi: lo chef Francesco Bonomo e Giusi Battaglia, volto televisivo di Food Network con il nome di Giusina in cucina.

Ci saranno anche momenti di spettacolo, tutti gratuiti, tra musica dal vivo e cabaret con, tra gli altri, il dj Leo Ambrogio, le canzoni di Petit e degli Eiffel 65 e le risate con I 4 gusti e i Falsi d'autore.

L'iniziativa è organizzata da Futuris, Record Eventi e Pro Loco (società che hanno organizzato anche all'ultima edizione del carnevale), ed è sostenuta dalla Regione Siciliana e dal comune di Sciacca.

"L'ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito", dice Antonio Di Marca, organizzatore della manifestazione.

Nell'ambito del programma sul palco, ci saranno anche dei tour guidati alla scoperta delle botteghe del corallo e della ceramica, anche queste risorse che appartengono alla tradizione di Sciacca.



