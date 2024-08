Altri due indagati per il naufragio del Bayesian

Salgono a tre gli indagati per il naufragio del Bayesian, tutti per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Dopo il comandante James Cutfield, la Procura di Termini Imerese ha notificato gli avvisi di garanzia anche all'ufficiale di macchine Tim Parker Eaton e al marinaio Matthew Griffiths che era di turno in plancia quando lo yacht è poi affondato davanti alla costa di Porticello.

A Tim Parker Eaton i magistrati contestano di non aver attivato i sistemi di sicurezza deputati a chiudere i portelloni dell'imbarcazione. Una "dimenticanza" che ha fatto allagare la sala macchine provocando un blackout e poi l'intero veliero. Griffiths invece avrebbe dovuto segnalare l'arrivo della violenta tempesta che ha investito l'imbarcazione. Sette le vittime del naufragio.



