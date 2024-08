Al Premio Gattopardo di Ciminna un ricordo Alain Delon

La scomparsa di Alain Delon ha avuto una risonanza internazionale, a dimostrazione della grandezza dell'attore e sex symbol francese. E un collegamento tra Alain Delon e l'Isola è sicuramente legato al capolavoro di Luchino Visconti del 1963 "Il Gattopardo" ambientato e girato in Sicilia con protagonisti l'attore francese nei panni di Tancredi e Claudia Cardinale in quelli della bellissima Angelica. Molte scene del film furono girate a Ciminna, nel palermitano, dove da diversi anni si svolge il Premio Gattopardo, un riconoscimento al talento ed al lavoro di personalità del mondo artistico e sociale, che contribuiscono con la loro passione e lavoro, allo sviluppo sociale e culturale. Il 24 agosto, all'interno della rassegna "Ciminna Borgo in Festival", andrà in scena la sesta edizione del Premio Gattopardo condotto da Massimo Minutella e la direzione artistica del regista Aurelio Grimaldi. Durante la serata verrà premiato l'attore Tuccio Musumeci e vi sarà l'omaggio ad Alain Delon con una mostra fotografica a Piazza Mattarella con oltre 300 fotografie scattate durante le riprese del film di Visconti.



