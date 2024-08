Ustica, inaugurato l'ufficio locale marittimo

Inaugurata a Ustica (Palermo) la sede dell'ufficio locale marittimo. La cerimonia si è svolta In via Mezzaluna nella sede della Guardia Costiera sull'isola alla presenza del comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto ammiraglio capo Nicola Carlone, del direttore marittimo della Sicilia occidentale contrammiraglio Raffaele Macauda, del senatore Raoul Russo e del senatore Pietro Lorefice, del deputato Salvatore Deidda, del capo di gabinetto della prefettura di Palermo Maria Baratta, del segretario generale della città metropolitana Francesco Mario Fragale, del sindaco di Ustica Salvatore Militello e del direttore dell'area marina protetta Davide Bruno. L'ufficio marittimo è stato elevato con più personale per controllare la riserva marina, la prima istituita in Italia. "Un riconoscimento importate - ha detto il sindaco di Ustica - che ha un percorso iniziato anni fa anche in modo pioneristico. Un lavoro costante di salvaguardia che adesso ha un importante riconoscimento con l'ufficio locale marittimo.

La delegazione di spiaggia di Ustica ha avuto in tutti questi anni un'evoluzione storica notevole: non solo per la posizione geografica strategica di Ustica che è ancora oggi punto di riferimento per quasi tutte le rotte marittime, ma credo e principalmente da quando Ustica è diventata area marina protetta, la prima d'Italia. Ustica negli ultimi decenni ha avuto un aumento notevole nei collegamenti di linea navali che effettuano trasporto veicoli e passeggeri con Palermo, e prima anche con Napoli, Favignana, Trapani ma non solo, anche il diporto è notevolmente aumentato, e questa amministrazione in prospettiva ha buttato le basi per un porto turistico e per la messa in sicurezza della Cala Santa Maria. L'elevazione della delegazione di spiaggia a ufficio locale marittimo è quindi funzionale ad una più incisiva attività istituzionale su un territorio ad alta vocazione turistica, in un crescendo che punta fortemente sul diporto e le attività balneari, in tandem con le iniziative intraprese da parte di questa amministrazione comunale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA