"Vera Coffice Break", a Palermo no a guerra in vetrina

"Kids should play, not die in fucking wars" tradotto dall'inglese significa "I bambini dovrebbero giocare, non morire in guerre fottute" è il messaggio forte, inequivocabile, e tristemente attuale che si legge nella vetrina del "Vera Coffice Break", una delle realtà emergenti di Palermo. Una frase, a caratteri cubitali, uno slogan, che non lascia spazio a fraintendimenti, scelto da Vera Battaglia, la proprietaria dell'attività commerciale, "per esprimere il suo profondo dissenso verso le guerre che devastano il nostro mondo e rubano l'infanzia a milioni di bambini". Vera Battaglia, imprenditrice conosciuta per il suo spirito innovativo e la sua sensibilità sociale, ha deciso di utilizzare la vetrina del suo locale come uno spazio per dare voce ai più vulnerabili, i bambini e gli anziani, "due categorie - dice Vera - spesso trascurate e dimenticate a Palermo". Mentre il suo locale si prepara ad ampliare la propria offerta, accogliendo sempre più bambini e anziani nelle sue attività, Vera ha voluto lanciare un grido d'allarme contro le ingiustizie che affliggono queste fasce della popolazione. Il "Vera Coffice Break", che si trova nella centrale via Magliocco, si è già distinto come un luogo di incontro non convenzionale, che unisce la dimensione lavorativa del coworking con un ambiente accogliente e inclusivo. "Palermo ha bisogno di pensare di più ai suoi bambini e ai suoi anziani - afferma Vera - Sono loro che rappresentano il futuro e il passato della nostra comunità e meritano uno spazio sicuro e accogliente dove possano esprimersi e sentirsi a casa". La scelta di esporre un messaggio così forte e controverso non è casuale. Vera ha voluto richiamare l'attenzione su una realtà che spesso viene ignorata o minimizzata: quella delle guerre che continuano a mietere vittime tra i più giovani, togliendo loro il diritto di crescere in pace e serenità. Vera Battaglia, imprenditrice all'avanguardia, diventa così una voce coraggiosa contro l'indifferenza e la violenza che colpiscono i più deboli.

Il suo messaggio contro la guerra, esposto in pieno centro a Palermo, è un invito a riflettere e a non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie che avvengono ogni giorno nel mondo.





