La "Tavola del Gattopardo" diventa ambasciatrice del territorio

Il Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa 2024 ha avuto un epilogo gastronomico nel III Cortile di Palazzo Filangeri di Cutò a Santa Margherita di Belice, con un evento intitolato "La cucina siciliana nel romanzo". Per l'occasione, diversi professionisti della cucina siciliana si sono confrontati sulle prelibatezze della tavola del Gattopardo, mettendo in risalto il valore assoluto della cucina italiana nel mondo. L'iniziativa si è conclusa con l'avvio della candidatura della "Tavola del Gattopardo" ad Ambasciatrice dell'Identità Territoriale. Il Comune di Santa Margherita di Belice, ha adottato, con delibera di giunta, il percorso "Borgo GeniusLoci De.Co.", composto da 12 step. Si inizierà con la promozione delle "Siringate", dolcetti che piacevano tanto alla principessa Filangeri di Cutò. Il percorso è stato ideato dalla Libera Università Rurale Saperi&Sapori Onlus che mette in relazione i territori con le loro tradizioni e tipicità. Le De.Co.

(Denominazioni Comunali), nate da un'idea di Luigi Veronelli, rappresentano un concreto strumento di marketing territoriale, ma soprattutto un'importante opportunità per il recupero e la valorizzazione delle identità locali. Si tratta di prodotti del territorio considerati come una vera e propria attrazione turistica capace di muovere un target di viaggiatori sensibili al patrimonio culinario locale. La serata, condotta da Nino Graziano Luca, ha visto la partecipazione di Deborah Ciaccio, Assessore al Turismo di Santa Margherita di Belice; Erina Montalbano, Presidente Pro Loco "Gattopardo Belìce" di Santa Margherita di Belice; Nino Sutera, Coordinatore Editoriale di Terrà, il Multimediale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura. Tra gli ospiti anche alcuni "Custodi dell'Identità Territoriale": da Nicola Fiasconaro a Michele Ciaccio, da Francesco Bonomo a Franco Mauceri.



